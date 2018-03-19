Точка отсчета 

Владимир Путин подавляющим числом голосов переизбран на четвертый срок. За его кандидатуру проголосовали почти 77% избирателей. О том, как прошли седьмые президентские выборы в истории современной России, чем они закончились для соперников Путина и какие он наметил задачи на следующую шестилетку — в материале портала iz.ru.

За Владимира Путина проголосовало 76,66% от общего числа избирателей — всего 56,2 млн россиян. Об этом свидетельствуют результаты подсчета 99,84% протоколов избирательных комиссий. Разрыв кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым составляет 65,86%.

Глава государства побил рекорд как по максимальному результату, так и по наибольшему разрыву между победителем выборов и «кандидатом № 2»: он был зафиксирован в 2004-м, когда Путин одержал победу на президентских выборах при поддержке 71,31% избирателей, следом шел кандидат от КПРФ Николай Харитонов (ныне — председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока) с 13,69%. КПРФ же получила худший результат за все время участия в кампании такого уровня — 11,80%.

На третьей строчке оказался бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набрав 5,66% голосов избирателей (на прошлых выборах его результата достигал 6,22%). Четвертый результат у кандидата от партии «Гражданская инициатива», телеведущей Ксении Собчак — 1,67%, следом основатель «Яблока» Григорий Явлинский (1,04%), председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), председатель «Коммунистов России» Максим Сурайкин (0,68%) и кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (0,65%).

Как это было

Около 97 тыс. избирательных участков в воскресенье, 18 марта, открылись по всей стране, в том числе в отдаленных ее уголках. В общей сложности жители России голосовали 22 часа, начиная с Камчатского края и заканчивая Калининградским краем. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в преддверии выборов призывала создавать на участках атмосферу праздника, так оно и вышло: решивших выполнить гражданский долг граждан встречали песнями и угощениями. Голосующие получали и памятные сувениры. Такой достался в том числе президенту Владимиру Путину, который проголосовал на участке в Российской академии наук (РАН): главе государства вручили значок «Я выбрал президента России».

Атмосферу праздника создавали и сами избиратели. Многие отличились яркими костюмами: в Ленинградской области заметили мужчину в костюме ракеты «Сармат», в Бурятии — в костюме медведя, в Пскове — в наряде стрельца. В Новосибирске на выборы пришел «телепузик». Ради участия в голосовании жители отдаленных районов шли на жертвы: например, ямалец проехал на снегоходах порядка 180 км до участка и столько же обратно.

По данным ЦИК на 09:00 мск 19 марта, явка составила 67,44% (для сравнения — самая высокая явка в истории президентских выборов в 1991-м оценивалась в 74,66%, самая низкая была зафиксирована в 2004-м и достигала 64,38%). В ходе предыдущей избирательной кампании федерального масштаба — выборов в Госдуму 2016 года — этот показатель составлял 47,88%. Прогнозы социологов оправдались. Результаты соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные 11 марта, показывали, что на выборы собираются пойти почти три четверти россиян.

Уже к 10:00 мск 18 марта явка составляла 16,55% — это в 2,5 раза больше, чем на прошлых выборах-2012, подчеркивали в ЦИК. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) был побит рекорд за время всех кампаний: в регионе пришли на участки 68,2% граждан. В десяти отдаленных российских селах на Камчатке и Чукотке и вовсе зафиксировали стопроцентную явку.

Двойной праздник

путин2018_2 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Высочайшие показатели были отмечены в Крыму, для жителей которого президентские выборы по значимости сравнимы с референдумом 2014 года, отмечал глава полуострова Сергей Аксенов. Его четвертая годовщина отмечалась в тот же день, 18 марта. Праздничная атмосфера на избирательных участках в Крыму поразила международных наблюдателей. «Я был удивлен, что люди ждут, чтобы проголосовать», — признался наблюдатель из Германии Андреас Мауэр.

Уже к полудню явка на выборах в Крыму превысила 32%, окончательная цифра, по предварительным данным, составила 71,47%. Более 92% пришедших на выборы жителей полуострова проголосовали за Владимира Путина, как и прогнозировали социологи.

Впервые как граждане России на выборах в Биробиджане проголосовали бежавшие от войны переселенцы с Украины Алексей и Анна Штепа: «Перед нами не стоял вопрос — идти или не идти на выборы. Ответ был очевиден — идти». А на Украине, выразившей ноту протеста в связи с проведением выборов в Крыму, россиянам не дали возможность воспользоваться своим законным правом и проголосовать на выборах. Сотрудники полиции ограничили доступ к консульствам, в которых были организованы участки. Хотя ситуация и безобразная, Москва на нарушения со стороны Киева отвечать не будет, заявил Владимир Путин: «Не будем вводить ограничений для граждан Украины, сделаем так, чтобы украинцы чувствовали себя как дома».

В полной готовности

Центризбирком начал готовиться к президентским выборам загодя, в итоге к 18 марта удалось достичь беспрецедентного уровня технической оснащенности. Все участковые избирательные комиссии обеспечили компьютерной техникой, что исключило человеческий фактор при подсчете голосов. Число комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) удвоили — до 13 тыс. машин. Кроме того, на вооружение взяли опробованную на прошлогодних выборах технологию применения QR-кодов при составлении протоколов.

За два дня до выборов Роскомнадзор начал круглосуточно отслеживать работу Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы». От рук хакеров, правда, она защищена изначально, поскольку автономна от Сети. «Помните, анекдот недавно напечатали. Хакер думал разрушить ГАС «Выборы», но не смог зарегистрироваться на портале госуслуг», — говорил зампред Центризбиркома Николай Булаев. В работе системы сбоев, как и предполагалось, не случилось. Но без хакерских атак не обошлось — им подверглись сайт ЦИК и информационно-справочный центр. Источники DDOS-атаки были отслежены в 15 странах, каких именно, пока не раскрывается.

Для обеспечения максимальной прозрачности выборов во всех территориальных избиркомах, куда доставляются протоколы для подсчета итогов голосования, были установлены видеокамеры. Видонаблюдение также обеспечили на всех УИК, куда, как ожидалось, придут более 80% избирателей. На эти же цели были направлены поправки в избирательное законодательство, которые облегчили доступ на избирательные участки для наблюдателей. С них сняли обязательство заранее согласовать списки с участками, разрешили переходить с одного на другой и следить за процедурой подсчета голосов. Кроме того, право направлять наблюдателей на участки получили осуществляющие общественный контроль субъекты, в том числе Общественная палата РФ.

ЦИК не прогнозировала число наблюдателей. По словам главы Центральной избирательной комиссии, в среднем на каждом избирательном участке работали по 5–6 наблюдателей. На данный момент информации об их удалении нет. Помимо российских, за ходом президентских выборов следили более 1,5 тыс. международных и иностранных наблюдателей, в том числе почти 500 – от миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Серьезных жалоб на ход голосования ЦИК не получила, констатировали в ведомстве. Отсутствие масштабных нарушений признала и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В полицию, по отмечал первый замглавы МВД Александр Горовой, поступило порядка 650 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Сколько из них подтвердилось, пока неизвестно. В избирательной комиссии подчеркивали, что многие сообщения о нарушениях на поверку оказываются фейковыми. А некоторые — и вовсе недоразумениями: жительница Барнаула попыталась вынести с участка избирательный бюллетень, из-за чего ее заподозрили в организации «карусели». В итоге же оказалось, что женщина хотела сохранить его на память.

Информация о вбросе бюллетеней подтвердилась в Люберцах. Еще во время голосования член комиссии с правом решающего голоса и ее председатель были отстранены от работы, не исключено, что им грозит уголовная ответственность. В результате участковая избирательная комиссия решила аннулировать результаты выборов на этом участке. Кроме того, ЦИК заявляла о случае двойного голосования, за который нарушитель может поплатиться по административной статье. Не исключено, что комиссия говорила о случае, выявленном столичными наблюдателями.

В целом уровень нарушений в разы сократился, если сравнить с предыдущими выборами. Это признала даже один из кандидатов в президенты Ксения Собчак, комментируя итоги дня голосования.

Опытные бойцы

Старт президентской кампании официально был дан в декабре, однако разговоры о ней начались задолго до этого. После окончания выборов в нижнюю палату парламента ЦИК занялась модернизацией избирательной системы, эксперты начали строить прогнозы на выборы главы государства, а политики — намекать на президентские амбиции. По подсчетам избирательной комиссии, желающих баллотироваться на высший руководящий пост в стране изначально было 70. С каждым этапом кампании их становилось всё меньше: до подачи документов, например, дошли только 36 претендентов. В итоге рекорда по числу кандидатов не вышло (он был зафиксирован на досрочных президентских выборах в 2000-м, тогда в них приняли участие 11 человек. — iz.ru). В избирательном бюллетене значилось восемь имен: Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Действующий глава государства объявил о планах на выборы чуть больше чем за неделю до старта кампании. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну, обнародованном летом, он отмечал, что «есть вещи, в которых должна оставаться определенная интрига». И эта интрига сохранялась очень долго. Осенью Путин призывал заняться делом, а не мусолить политическую гонку: «У нас, как только предвыборную кампанию объявляют, то сразу все перестают работать». На Валдайском форуме на попытки выяснить его планы отшутился анекдотом про обанкротившегося бизнесмена и его жену: «Но ты же меня будешь любить?» Она говорит: «Буду очень любить — и очень скучать».

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, участвовавший в президентских выборах теперь уже шесть раз, никакую интригу и не пытался сохранять. О желании баллотироваться он заявил в феврале 2017-го на съезде партии. Не создавал он сенсаций и в ходе кампании, привычно устраивая скандалы на дебатах и эмоционально критикуя соперников: Ксению Собчак либерал-демократ довел того, что она облила его водой. В соцопросах Жириновский на протяжении кампании боролся за вторую строчку именно с коммунистом Грудининым, который в прошлые годы ежегодно принимал главу ЛДПР с его однопартийцами на сборе клубники.

Вступившие в гонку лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин и глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин впервые участвовали в президентских выборах, но новыми лицами в российской политике их не назовешь. Сурайкин активно участвовал в думской кампании, и пусть «Коммунисты России» не получили мандатов, но всё же стали считаться «пятой партией» в стране. В той же кампании активно участвовал бизнес-омбудсмен Борис Титов со своей Партией роста. А политическому бэкграунду Бабурина может позавидовать большинство его соперников: он был депутатом Верховного Совета РСФСР, трижды избирался в Госдуму и дважды был вице-спикером.

В последний момент

путин_2018_6 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Поначалу слова председателя КПРФ Геннадия Зюганова о том, что его кандидатура лишь один из многих вариантов, воспринимались публикой несерьезно. Казалось, всё было решено, когда в ноябре Зюганов заявил, что его выдвинули в качестве кандидата на президентские выборы все парторганизации. Декабрьский съезд КПРФ преподнес сюрприз: на выборы от коммунистов решено было отправить беспартийного, а в прошлом члена «Единой России» Павла Грудинина. До он победил на праймериз по отбору кандидатов, которые организовал лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Грудинин во втором туре обошел сооснователя «Яблока» Юрия Болдырева, который в отличие от подмосковного предпринимателя изначально назывался в числе возможных кандидатов от левых.

Пункты предвыборной программы за Грудинина сначала озвучил Зюганов, возглавивший его штаб. Риторика, соответствующая общей линии коммунистов и звучащая на каждом съезде: «Обеспечим людей работой и приличной зарплатой. Минимальная зарплата сегодня должна составлять не менее 25–30 тыс. рублей, иначе это полная нищета». Акцент, как водится у коммунистов, хотели сделать на обычных людях, работягах, к коим причислили и самого кандидата. После того как появилась информация о наличии у него зарубежных счетов, в соответствии его этому образу сильно засомневались. После долгих разбирательств выяснилось, что в поданных Грудининым документах указано пять счетов и сведения о ценных бумагах. Там же он утверждал, что за рубежом активы больше не хранит. Однако незакрытые счета остались — в Австрии и Швейцарии. В конечном счете ЦИК не нашла оснований для отмены регистрации кандидата от КПРФ.

Владимир Жириновский, поначалу с теплотой отзывавшийся о новоиспеченном сопернике, быстро сменил милость на гнев на фоне информации о богатствах предпринимателя. Однако главным спарринг-партнером либерал-демократа в ходе дебатов в итоге стала телеведущая Ксения Собчак. У пользователей соцсетей, например, именно эта часть передач вызвала наибольший интерес.

Новая кровь

путин_2018_7 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

О том, что она может стать третьей в истории России женщиной — кандидатом на пост главы государства (первыми двумя были Элла Памфилова и Ирина Хакамада в 2000-м и 2004 годах соответственно. — iz.ru), со ссылкой на источники сообщалось осенью прошлого года. Другие анонимы говорили о возможности появления кандидата-женщины от «Справедливой России» и других политических сил.

О выдвижении Собчак объявила в середине октября. «Ксения Собчак — в вашем бюллетене это и есть графа «Против всех» — так дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака позиционировала себя. После нее о президентских амбициях заявило множество женщин — как общественниц, так и звезд шоу-бизнеса.

Оппоненты припомнили ей и участие в реалити-шоу «Дом-2», и неоднозначные заявления — например, фразу о России как «стране генетического отребья», брошенную в интервью изданию «Собеседник» восьмилетней давности. Новая волна критики обрушилась на журналистку после ее заявлений об украинской принадлежности Крыма. Кандидат от партии «Гражданская инициатива» демонстративно пыталась согласовать поездку на полуостров с украинскими властями, однако в ответ получила шпильку от Киева. Министр иностранных дел страны Павел Климкин назвал ситуацию политической шизофрений, а после Собчак включили в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Дождались

Телеведущая так и осталась единственной женщиной-кандидатом. «Справедливая Россия» и вовсе решила не выдвигать кандидата, поддержав Владимира Путина (в 2008-м партия поступила так же, отдав предпочтение баллотировавшемуся тогда Дмитрию Медведеву). Действующий президент последним из кандидатов объявил об участии в выборах. «Час икс» пробил 6 декабря во время поездки российского лидера на нижегородский завод ГАЗ. Все началось с выступления инженера предприятия Артема Баранова: «На форуме добровольцев вас спросили, будете ли вы выдвигать свою кандидатуру в президенты. Вы ответили, что если народ вас поддержит, то будете. В этом зале все вас поддерживают. Сделайте нам подарок, объявите свое решение». Владимир Путин не отказал в просьбе.

В ходе традиционной большой пресс-конференции он заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, и пообещал представить программу в ближайшее время. Спустя пару дней на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) он говорил о необходимости создании новой экономики, развития отдаленных и при этом перспективнейших регионов — Арктики, Дальнего Востока и Сибири, сбережении народа и других задачах, которые детальнее были обозначены в ходе послания Федеральному собранию. «Всё это задачи на годы вперед, и нам нельзя оступиться сбиться с выбранного курса, иначе придется всё вновь начинать практически с нуля», — подчеркивал он.

Только начало

Оценивая достижения за 18 лет, президент отмечал, что России удалось пройти «через масштабные, непростые преобразования». «[Мы] справились с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, социальными вызовами, сохранили единство страны, утвердились как демократическое общество на свободном, самостоятельном пути», — подчеркивал он, выступая перед парламентом.

Там же проводил параллели, беря за точку отсчета 2000-й — первый год своего президентства. Например, тогда за чертой бедности находились 42 млн россиян, сейчас — 20 млн. И это Путин считает как своим достижением, так и упущением: 20 млн — это намного меньше, но всё же недопустимо много. «Даже некоторые работающие люди живут очень скромно», — подчеркивал он. По его словам, одна из ключевых задач на предстоящее десятилетие — «обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности».

«Самое большое достижение — это то, что у нас кардинальным образом изменилась экономика. Она выросла почти в два раза по объему, — рассказывал президент. — В начале 2000-х годов население страны сокращалось каждый год почти на миллион. Представляете, какая катастрофа? 900 тыс. почти. Мы эту ситуацию переломили».

Россия добилась прорыва по многим фронтам как в социальном сфере (почти нулевая материнская смертность, продолжительность жизни достигла рекордных показателей, реальные зарплаты за 18 лет выросли в 3,5 раза), так и в экономике — рекордная динамика роста по сельскому хозяйству, перевалке грузов, расширению транспортной инфраструктуры производству и другим показателям.

Однако достигнутые успехи не повод останавливаться — возможности отдохнуть у России вообще нет, подчеркивал глава государства. Помимо плановых задач — повышения производительности труда, увеличения притока инвестиций и общего изменения структуры экономики, — это встраивание в технологических прогресс и цифровизация всех отраслей. А если нет, то технологическая волна «просто захлестнет», предрекал глава государства. Да, Россия пережила демографический кризис, но население продолжает сокращаться, чего нельзя допустить — совершить прорыв без человеческого капитала невозможно. На поддержку материнства и детей в ближайшие шесть лет, как отмечал Путин, необходимо направить не менее 3,4 трлн рублей. И при этом не забывать о поддержке старшего поколения и в разы повысить пенсию, обеспечить достойную, здоровую жизнь пенсионерам, развивая в первую очередь медицинскую инфраструктуру.

Главная задача в экономике — «закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира» и увеличить ВВП на душу населения в полтора раза». Она непростая, но по плечу властям страны, уверен президент. Предстоит ли решать эти задачи правительству в том же составе? «Сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации» — так Владимир Путин ответил на вопрос о сроках перестановках в кабмине, выступая в предвыборном штабе 18 марта. В числе планов главы государства на ближайшее время — встреча с соперниками по президентской гонке.

Команда президента не намерена «руководствоваться какими-то конъюнктурными соображениями», подчеркивал глава государства. «Очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов, — заявил он на митинг-концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ. — Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. А для этого нам нужно ощущать, чувствовать локоть каждого гражданина страны». Все жители страны — «большая национальная команда», которая в единстве способна ответить на все вызовы.