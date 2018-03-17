Памфилова пошутила по поводу жалобы в ЦИК об отмене результатов выборов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в комитет поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента РФ.

Памфилова отметила, что жалоба поступила из Краснодарского края, где голосование еще не началось. Также глава ЦИК поблагодарила подавшего жалобу человека за его гражданскую активность, передает РЕН ТВ.

Напомним первые избирательные участки в России официально открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск.

Около 180 тыс. человек уже проголосовали досрочно на выборах президента России, из них 30 тыс. за рубежом.