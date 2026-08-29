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В Калифорнии украли грузовик с 50 тыс. банок пива
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Шеф-повар дал советы по приготовлению печеных яблок
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Венгрия увеличит расходы на строительство АЭС «Пакш-2»
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Смертельное ДТП с участием двух машин произошло в Одинцовском районе
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Пешеход погиб при столкновении с мотоциклом на юго-западе Москвы
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ПСЖ сыграл вничью с «Лиллем» в матче чемпионата Франции

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Смертельное ДТП с участием двух машин произошло в Одинцовском районе
Названы категории граждан с правом на повышение пенсии с сентября
В результате столкновения двух трамваев в Турции пострадали 10 человек
В Армении раскритиковали решение о переносе памятника героям ВОВ в Артике
Венгрия увеличит расходы на строительство АЭС «Пакш-2»
Прямой эфир
Последние новости
Украинские СМИ сообщили о демонтаже памятника Ивану Мичурину в Одессе
Украинская прокуратура начала расследование пожара на складе под Киевом
В Минприроды заявили о вхождении России в пятерку стран по запасам угля
Синоптики спрогнозировали дождь и до +22 градусов в Москве 29 августа
СМИ сообщили о подготовке Тайваня к возможному конфликту с Китаем
Минпросвещения обновит стандарт обучения в начальной школе в 2027 году
Названы категории граждан с правом на повышение пенсии с сентября
Смертельное ДТП с участием двух машин произошло в Одинцовском районе
В результате столкновения двух трамваев в Турции пострадали 10 человек
В Армении раскритиковали решение о переносе памятника героям ВОВ в Артике
Эксперт объяснил популярность мемов про суровое детство
Трамп заявил о заключении крупной нефтяной сделки с Венесуэлой
НАБУ предъявило обвинение новому фигуранту дела Мудрой
В МИД РФ заявили о готовности защитить своих граждан в Приднестровье
Wildberries опубликовала для продавцов отчеты о пострадавших от БПЛА товарах
В Калифорнии украли грузовик с 50 тыс. банок пива
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