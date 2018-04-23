Прямой эфир

Новости

Важное
В Минфине допустили увеличение внутренних займов до 200 млрд рублей
В Челябинске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в квартиру с детьми
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Лидер КНДР согласился на инспекцию ядерного полигона со стороны США
В России появится структура по борьбе с последствиями санкций
Прямой эфир
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дожди и тепло начнутся в Москве с середины недели
В Крыму задержали украинца с оружием и наркотиками
«Парижского террориста» Абдеслама приговорили к 20 годам тюрьмы
МИД дал оценку отношениям России и Совета Европы
В Нижегородской области загорелся кожевенный завод
Площадь пожара на заводе под Красноярском достигла 1 тыс. кв. м.
Число жертв ДТП с автобусом в КНДР возросло до 36 человек
В Астане задержали похитителя фрагмента памятника жертвам голодомора
У россиян началась шестидневная рабочая неделя
Герцогиню Кейт Миддлтон доставили в роддом Лондона
В Минфине допустили увеличение внутренних займов до 200 млрд рублей
В России закроют онлайн-магазины Quelle и Otto
В парках Москвы высадят 700 тыс. цветов
В Челябинске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в квартиру с детьми
Салах признан футболистом года по версии PFA
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017