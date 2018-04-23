Новости
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Артисты Cirque du Soleil покажут уличное шоу в парке «Зарядье»
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СМИ сообщили о планах «Газпрома» построить завод по переработке газа на Балтике
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Башенный кран обрушился в Смоленске
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Началась модернизация единственного в России авианосца «Адмирал Кузнецов»
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Дожди и тепло начнутся в Москве с середины недели
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В Крыму задержали украинца с оружием и наркотиками
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«Парижского террориста» Абдеслама приговорили к 20 годам тюрьмы
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МИД дал оценку отношениям России и Совета Европы
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В Нижегородской области загорелся кожевенный завод
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Площадь пожара на заводе под Красноярском достигла 1 тыс. кв. м.
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Число жертв ДТП с автобусом в КНДР возросло до 36 человек
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В Астане задержали похитителя фрагмента памятника жертвам голодомора
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У россиян началась шестидневная рабочая неделя
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Герцогиню Кейт Миддлтон доставили в роддом Лондона
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В Минфине допустили увеличение внутренних займов до 200 млрд рублей
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В России закроют онлайн-магазины Quelle и Otto
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В парках Москвы высадят 700 тыс. цветов
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В Челябинске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в квартиру с детьми
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Салах признан футболистом года по версии PFA
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Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
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Лидер КНДР согласился на инспекцию ядерного полигона со стороны США
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Шойгу прибыл в Пекин для участия в совещании ШОС
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В России появится структура по борьбе с последствиями санкций
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Опознаны шесть погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье
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Британская группа Massive Attack закодировала свой альбом в ДНК