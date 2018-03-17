Названо имя первого проголосовавшего на выборах россиянина

Первым россиянином, проголосовавшем на выборах президента России, стал блогер Михаил Ронкаинен. Он сделал свой выбор на избирательном участке в новозеландском городе Окленд.

Изначально YouTube-блогер Артем Кей заявил, что намерен стать первым россиянином, проголосовавшим на выборах. Для этого он зарегистрировался на одном из участков Петропавловска-Камчатского.

Ронкаинен бросил Кею вызов и заявил, что опередит его, поскольку проголосует в Новой Зеландии, где участки открываются на час раньше, чем в Петропавловске-Камчатском, передает телеканал «360».

Кей обвинил своего коллегу в мошенничестве и «желании хайпануть». По его словам, в Новой Зеландии нет российских избирательных участков. К спору подключился ЦИК, который опроверг утверждения Кея. Действительно, в Окленде будет работать избирательный участок, который охватывает Новую Зеландию, Самоа и Тонга.

Позднее Ронкаинен опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» видео, подтверждающее, что он стал первым проголосовавшим на выборах президента России.

Добавим, что выборы официально стартовали в субботу, 17 марта, в 23:00 мск. Участки открылись в Петропавловске-Камчатском.