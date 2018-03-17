Более 500 тыс. человек обеспечат безопасность во время выборов президента

Более 500 тыс. представителей разных служб, министерств и ведомств 18 марта будут обеспечивать безопасность во время выборов президента России.

«Будут задействованы силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) общей численностью свыше 532 тыс. человек и 110 тыс. единиц техники», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

С 16 по 19 марта подразделения МЧС были переведены в режим повышенной готовности, отмечает ТАСС.

Спасатели и пожарные будут обеспечивать безопасность граждан на более чем 96 тыс. избирательных участков.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта.