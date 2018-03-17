Потомки Пушкина проголосуют на выборах президента РФ в Брюсселе

Потомки первой волны эмиграции, среди которых есть прямые потомки поэта Александра Пушкина, намерены проголосовать на выборах президента России в посольстве в Брюсселе. Об этом сообщил российский посол Александр Токовинин.

Он отметил, что на учете консульских учреждений состоят около 5 тыс. граждан РФ. Среди них — Александр Александрович и Мария Александровна Пушкины, передает «РИА Новости».

Два избирательных участка будут работать в день выборов в посольстве России в Брюсселе и в генконсульстве в Антверпене. Для участия в президентских выборах граждане России должны иметь при себе действующий паспорт.