В Совфеде отреагировали на решение Киева не пускать россиян на выборы

Решение украинских властей не пускать граждан России в дипломатические учреждения на выборы 18 марта свидетельствует о недальновидности Киева. Такое мнение выразил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Александр Бабаков.

«Надо понимать, что этот шаг не окажет кардинального воздействия на голосование, но это лишний раз акцентирует внимание на недальновидности нынешнего руководства Украины», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

По мнению члена Совфеда, Киев не извлечет из подобных действий ничего полезного.

Глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта заявил, что ведомство решило не пускать россиян в диппредставительства для участия в выборах президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта.