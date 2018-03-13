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Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность дипучреждений РФ

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Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Karpezo
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Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность российских дипучреждений на Украине в период выборов президента РФ из-за угроз радикалов помешать голосованию.

В Министерстве иностранных дел России выразили озабоченность планами националистов, призвав украинские власти предотвратить возможные провокации.

«Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности посольства России в Киеве, российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России», — сообщается на сайте ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что ответственность за негативные последствия любых противоправных акций лежит на украинских властях.

Ведомство призвало международные организации оказать должное влияние на Киев и «уберечь его от неадекватных действий», которые противоречат общепризнанным нормам и правилам.

Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта.

Как сообщал портал iz.ru, организации украинских националистов ранее заявили, что намерены сорвать голосование в день выборов президента РФ на участках, которые будут организованы в диппредставительствах России на Украине.

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