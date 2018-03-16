Прямой эфир

МВД Украины не пустит россиян в посольство и консульства на выборы

0
Фото: TASS/ZUMA/Nazar Furyk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД Украины решило не пускать граждан РФ в российские диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Об этом сообщается в заявлении министерства, опубликованном в Facebook главой ведомства Арсеном Аваковым.

Киев принял данное решение из-за того, что Россия намеревается провести голосование в Крыму, который украинские власти считают своей территорией, сообщает «РИА Новости».

«МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах», — заявил Аваков.

Глава министерства уточнил, что подразделения нацгвардии и полиции обеспечат охрану российских дипучреждений, но на их территории смогут попасть только лица с дипстатусом. Аваков призвал «не провоцировать ситуацию», а также соблюдать украинские законы.

Ранее Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность российских дипучреждений на Украине в период выборов президента РФ из-за угроз радикалов помешать голосованию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД ответил на угрозы украинских радикалов помешать выборам президента РФ
Националисты угрожают сорвать голосование в посольстве РФ на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017