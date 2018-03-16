МВД Украины не пустит россиян в посольство и консульства на выборы

МВД Украины решило не пускать граждан РФ в российские диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Об этом сообщается в заявлении министерства, опубликованном в Facebook главой ведомства Арсеном Аваковым.

Киев принял данное решение из-за того, что Россия намеревается провести голосование в Крыму, который украинские власти считают своей территорией, сообщает «РИА Новости».

«МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах», — заявил Аваков.

Глава министерства уточнил, что подразделения нацгвардии и полиции обеспечат охрану российских дипучреждений, но на их территории смогут попасть только лица с дипстатусом. Аваков призвал «не провоцировать ситуацию», а также соблюдать украинские законы.

Ранее Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность российских дипучреждений на Украине в период выборов президента РФ из-за угроз радикалов помешать голосованию.