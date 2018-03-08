Националисты угрожают сорвать голосование в посольстве РФ на Украине

Организации украинских националистов угрожают сорвать голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Об этом заявила в четверг, 8 марта, пресс-служба националистического объединения «Свобода».

«Объединенные силы националистов — «Свобода», «Правый сектор» (запрещен в РФ), «Национальный корпус» — не допустят на Украине голосования за президента Московии», — цитирует ТАСС сайт экстремистов.

Избирательные участки для голосования в день выборов президента РФ будут открыты в помещениях посольства в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

Националисты грозят заблокировать проходы в эти здания.

20 февраля красно-черное знамя запрещенной в РФ экстремистской «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА) было официально поднято перед зданием Львовского городского совета. Флаг бандеровцев ОУН был поднят на флагштоке наряду с государственным флагом.