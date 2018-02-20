Флаг бандеровцев официально поднят во Львове

Красно-черное знамя запрещенной в РФ экстремистской «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА) во вторник, 20 февраля, было официально поднято перед зданием Львовского городского совета. Флаг бандеровцев ОУН был поднят на флагштоке наряду с государственным флагом.

Акцию во Львове устроили по поводу дня памяти «небесной сотни» — погибших участников госпереворота в 2014 году на Украине.

Ранее Львовский областной совет решил вывешивать на административных зданиях красно-черные флаги бандеровцев в памятные для националистов даты, пишет «Федеральное агентство новостей».

В феврале сенат Польши одобрил закон, подразумевающий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов. Президент Украины Петр Порошенко оценил польский закон как неприемлемый.