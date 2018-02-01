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Порошенко назвал польский закон об украинских националистах неприемлемым

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mikhail Palinchak
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Президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, принятый сенатом Польши, и призывал Варшаву к диалогу на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, историческая правда требует не запретов, а откровенного разговора и диалога. «Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми», — написал украинский лидер в четверг.

По словам Порошенко, Украина в первую очередь помнит «общие победы и борьбу против тоталитарных режимов».

Глава государства призвал Варшаву к объективности и диалогу, заявив, что законопроект, принятый верхней палатой парламента страны, «не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей».

Накануне сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны и отрицание Волынской резни.

Проект закона подразумевает наказание в виде штрафа или трех лет лишения свободы. Он вступит в силу после того, как его подпишет президент Польши Анджей Дуда, пишет сайт «Комсомольской правды».

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