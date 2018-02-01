В Польше запретят пропаганду идеологии украинских националистов

Сенат Польши одобрил закон, подразумевающий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицания Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Законопроект, который вызвал негативную реакцию со стороны Украины и Израиля, был одобрен большинством голосов парламентариев.

В частности, документ подразумевает запрет на употребление выражения «польские лагеря смерти» и любые другие выражения, приравнивающие поляков к соучастникам преступлений нацистской Германии.

Также наказание ждет тех, кто публично пропагандирует бандеровскую идеологию и Волынскую резню, которая была устроена украинскими националистами.

Законопроект подразумевает наказание в виде штрафа или трех лет лишения свободы. Он вступит в силу после того, как его подпишет президент Польши Анджей Дуда.

Как писал портал iz.ru, законопроект вызвал негативную реакцию на Украине. Националистическая партия «Свобода» Олега Тягнибока потребовала от президента Петра Порошенко и Верховной рады осудить действия Польши.

Кроме того, члены партии призвали уволить главу МИДа страны Павла Климкина, поскольку польский закон является «очередным дипломатическим провалом» Украины.