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Польша готова сотрудничать с Украиной только на фундаменте исторической правды

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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Варшава готова сотрудничать с Киевом только на фундаменте признания исторической правды, что касается в первую очередь Второй мировой войны.

Информацию об этом распространило внешнеполитическое ведомство республики в субботу, 27 января.

«Польша подтверждает свою волю к построению стратегического партнерства с Украиной. Однако, как неоднократно указывалось, это партнерство должно основываться на истине», — цитирует сообщение ТАСС.

Таким образом Варшава отреагировала на критику Киевом принятия законопроекта о наказании за отрицание преступлений бандеровцев.

26 января парламент Польши принял поправки к закону об институте национальной памяти и ввел уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны. Документ также предусматривает штраф или лишение свободы за отрицание геноцида поляков и евреев в Волыни или поддержку действий Украинской повстанческой армии (ОУН УПА, запрещена в РФ).

1 января в Киеве прошло факельное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения основателя украинского национализма Степана Бандеры. В акции приняли участие 1 тыс. националистов.

2 января заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что празднование дня рождения основателя украинского национализма Бандеры в Киеве и Одессе выглядит как поминки Украины.

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