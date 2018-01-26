Польша ввела уголовное наказание за бандеровскую идеологию

Сейм Польши принял поправки к закону об Институте национальной памяти и ввел уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте сейма.

Сторонникам «бандеровской идеологии» будет грозить до трех лет лишения свободы.

За законопроект проголосовали 279 из 414 депутатов.

Документ также предусматривает штраф или лишение свободы за отрицание геноцида поляков и евреев в Волыни или поддержку действий Украинской повстанческой армии (ОУН УПА, запрещена в РФ).

«К преступлениям относятся действия, совершенные украинскими националистами в 1925–1950 годах, заключающиеся в применении силы, террора или других форм нарушения прав человека против… народа, в частности, народа польского», –– говорится в законе.

Также наказывать в Польше будут каждого, кто «приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных Третьим рейхом».

Законопроект должен был быть принят еще в 2017 году, однако его рассмотрение отложили из-за нежелания ссориться с Украиной. После госпереворота 2014 года Киев признал ОУН УПА и лидера движения украинского националиста Степана Бандеру героями Украины.

ОУН в годы Второй мировой войны сформировала Украинскую повстанческую армию (УПА), вела борьбу против советской власти, сотрудничала с фашистами и также совершала экстремистские акции.

