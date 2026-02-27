В Госдуме рассказали об идее назвать в честь бойцов КНДР улицы и площади Курской области
Депутаты Госдумы готовы поддержать идею именных улиц и площадей в Курской области в честь военных из КНДР, участвовавших в боях за ее освобождение, сообщил «Известиям» координатор парламентской группы дружбы с КНДР, депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ).
«Мы всегда будем свято чтить память о корейских героях, отдавших свои жизни за Россию, за нашу общую свободу. Убежден, что подвиги героев КНДР необходимо увековечить прекрасным памятниками, обелисками в освобожденных городах и селах, а восстановленные улицы и площади должны быть названы их именами — именами тех, чей подвиг навсегда останется в благодарной памяти и в сердцах россиян. Это вопрос особой важности. Готовы со своей стороны оказать всю необходимую помощь и поддержку», — сообщил парламентарий.
Северокорейские военные активно участвовали в боях за освобождение Курской области. Президент России Владимир Путин отметил, что они «плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную».
