Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 27
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации градоначальника в мессенджере MAX.
Таким образом, число перехваченных беспилотников, летевших на Москву, достигло 27.
Ранее мэр столицы сообщил о ликвидации 24-го БПЛА. Незадолго до этого Собянин рассказал об уничтожении четырех беспилотников, летевших в сторону столицы. До этого он информировал о перехвате 19-го дрона.
