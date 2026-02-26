Средства ПВО уничтожили 53 беспилотника над Россией за три часа
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией России в течение трех часов. Об этом 26 февраля сообщило Минобороны РФ.
«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.
Уточняется, что беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей и Республикой Крым. Кроме того, 12 БПЛА уничтожили на подлете к Москве, добавили в оборонном ведомстве.
Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых беспилотников, летевших на Москву, возросло до 27.
