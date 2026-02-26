Захарова заявила о безответственном нагнетании США ситуации вокруг Ирана
США безответственно нагнетают ситуацию вокруг Ирана. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы видим непрекращающиеся угрозы в адрес Тегерана, и бряцание оружием, и запугивание. Безответственное нагнетание Вашингтоном региональной напряженности», — сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, несмотря на это, Москва и Тегеран продолжат укреплять взаимовыгодное сотрудничество.
Третий раунд косвенных ирано-американских переговоров по ядерному досье 26 февраля стартовал при посредничестве Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 февраля сообщил, что Россия видит «беспрецедентную эскалацию» вокруг Ирана и надеется на дипломатическое решение конфликта с США.
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