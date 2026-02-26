Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ указали на превращение Молдавии в хаб для поставок оружия Украине
Мир
Президент Финляндии заявил об отсутствии угрозы нападения РФ на страны Балтии
Армия
Российские войска поразили объекты портовой и транспортной инфраструктуры ВСУ
Мир
Вице-спикер сейма Польши призвал наложить вето на вступление Украины в ЕС
Мир
Явка на выборах в Армении за три часа до закрытия участков составила 48,92%
Мир
Додон предрек распад Молдавии в случае объединения с Румынией
Мир
AP сообщило о непонимании военными США противоречивых заявлений Трампа
Армия
Саперы рассказали о расчистке пути штурмовикам с помощью дронов в зоне СВО
Мир
Тайвань задействовал суда береговой охраны в ответ на операцию Китая
Мир
В постпредстве США сообщили о надежде Трампа на содействие ООН открытию Ормуза
Мир
Карапетян заявил об арестах более 100 сторонников партии «Сильная Армения»
Мир
Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось
Мир
Нетаньяху сообщил о намерении расширить контроль в Газе до 70% территорий
Происшествия
В Ярославской области при опрокидывании автобуса пострадали 12 человек
Общество
Суд обязал маркетплейс вернуть россиянке деньги за случайный заказ
Мир
Пашинян оценил давление на оппозицию в Армении
Мир
Ушаков заявил о сохранении Россией закрытых каналов связи с Киевом
Сюжет:

Захарова заявила о безответственном нагнетании США ситуации вокруг Ирана

Захарова: США безответственно нагнетают ситуацию вокруг Ирана
0
EN
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

США безответственно нагнетают ситуацию вокруг Ирана. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы видим непрекращающиеся угрозы в адрес Тегерана, и бряцание оружием, и запугивание. Безответственное нагнетание Вашингтоном региональной напряженности», — сказала она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, несмотря на это, Москва и Тегеран продолжат укреплять взаимовыгодное сотрудничество.

Смертельная красота Востока: политика США окажется под угрозой из-за атаки на Иран
Международный конфликт может стать причиной сильнейшего раскола внутри Республиканской партии

Третий раунд косвенных ирано-американских переговоров по ядерному досье 26 февраля стартовал при посредничестве Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 февраля сообщил, что Россия видит «беспрецедентную эскалацию» вокруг Ирана и надеется на дипломатическое решение конфликта с США.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026