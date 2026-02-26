В Женеве начался третий раунд ирано-американских переговоров
Третий раунд косвенных ирано-американских переговоров по ядерному досье стартовал при посредничестве Омана в Женеве. Об этом 26 февраля сообщило информационное агентство FARS.
«Третий раунд косвенных ядерных переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана сегодня начался с участием делегаций обеих сторон в Женеве», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел республики Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф. Встреча проходит в здании посольства Омана и курируется главой МИДа этого государства Бадром аль-Бусаиди.
О продолжении переговорного процесса днем ранее сообщила представитель правительства Ирана Фатема Мохаджерани. Она уточняла, что информация о ходе консультаций будет предоставлена позднее.
Аракчи 24 февраля также заявлял, что его страна намерена добиться мирного урегулирования разногласий с США. На этот подход, как 19 февраля отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, возлагает надежды и Москва.
