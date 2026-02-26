В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
КНДР готова нормализовать отношения с США в случае, если Соединенные Штаты будут уважать ее статус. Об этом 26 февраля сообщил лидер страны Ким Чен Ын в ходе выступления на IX съезде Трудовой партии Кореи.
«Если США будут уважать нынешний статус нашего государства, зафиксированный в Конституции КНДР, и откажутся от враждебной политики против КНДР, то у нас не будет причин не сблизиться с США», — приводит его слова агентство ЦТАК.
Он отметил, что Пхеньян продолжит готовиться к любому развитию событий. Если США не откажутся от прежнего подхода и сохранят конфронтационную линию, КНДР оставляет за собой право на симметричный ответ. Ким Чен Ын также подчеркнул, что перспективы двусторонних отношений зависят от позиции Соединенных Штатов.
Накануне агентство Reuters сообщило, что США и Южная Корея проведут совместные масштабные военные учения под названием «Щит свободы» с 9 по 19 марта. Отмечалось, что в ходе учений будут отработаны сценарии сдерживания, связанные с ядерным оружием КНДР. Авторы статьи отмечают, что южнокорейский лидер стремится к нормализации отношений с КНДР и для этого предлагал американцам сократить масштабы полевой части учений, однако в Вашингтоне это предложение отвергли.
