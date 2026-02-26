В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Товарооборот между Россией и Белоруссией за последние четыре года увеличился почти в два раза, а по итогам 2025 года вырос на 2,8%, достигнув $51,9 млрд (около 4,3 трлн рублей). Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства.
Россия остается главным экономическим партнером Белоруссии, составляя около 60% внешней торговли республики.
«За последние четыре года товарооборот увеличился практически в два раза, превысив отметку в $50 млрд, а по итогам 2025 года — вырос на 2,8%, до $51,9 млрд (около 4,3 трлн рублей)», — приводит материалы «РИА Новости».
Кроме того, Россия продолжает быть лидером по накопленным инвестициям в белорусскую экономику, составившим около $4,5 млрд. В Белоруссии действуют более 2,4 тыс. компаний с российским участием.
В этот же день министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что совместные и инвестиционные проекты являются главными в интеграции в рамках СГ. Он также отметил, что у России и Белоруссии много точек соприкосновения и тем, представляющих взаимный интерес. Стороны корректируют планы и намечают новые задачи.
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