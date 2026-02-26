Силуанов назвал совместные и инвестиционные проекты главными в интеграции СГ
Совместные и инвестиционные проекты являются главными в интеграции в рамках Союзного государства (СГ). Об этом 26 февраля сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос «Известий».
«Проекты инвестиционные, совместные. И бизнес-проекты, и государственные проекты, выполнение тех планов, которые мы наметили», — сказал он.
По словам главы ведомства, у России и Белоруссии много точек соприкосновения и тем, представляющих взаимный интерес. Стороны корректируют планы и намечают новые задачи. Силуанов также подчеркнул, что все задачи, поставленные в рамках Союзного государства, полностью обеспечены финансированием.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров СГ 2 февраля заявил, что российско-белорусский товарооборот за 11 месяцев 2025 года приблизился к 4 трлн рублей. Глава правительства также напомнил о сотрудничестве Москвы и Минска в сфере подготовки кадров и о новых условиях деятельности Белорусско-Российского университета.
