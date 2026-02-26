Количество сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА увеличилось до 19
Количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве, возросло до 19. Об этом 26 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в его сообщении в MAX.
До этого Собянин сообщал об уничтожении 15-го дрона. Незадолго до этого мэр сообщил, что число сбитых беспилотников, летевших на Москву, увеличилось до 12. Ранее Собянин проинформировал, что силы ПВО сбили еще два беспилотника, которые летели на Москву.
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