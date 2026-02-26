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Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Собянин: уничтожено еще два беспилотника, летевших к Москве
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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом 26 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

«Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву», — написал он.

По его словам, специалисты экстренных служб начали работать на месте падения обломков.

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Кроме того, силы ПВО также седьмой беспилотник, летевший на Москву. До этого Собянин сообщил об уничтожении еще двух.

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