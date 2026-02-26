Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом 26 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
«Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву», — написал он.
По его словам, специалисты экстренных служб начали работать на месте падения обломков.
Кроме того, силы ПВО также седьмой беспилотник, летевший на Москву. До этого Собянин сообщил об уничтожении еще двух.
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