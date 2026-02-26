Количество сбитых на подлете к Москве украинских беспилотников выросло до 15
Количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве, выросло до 15. Об этом 26 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — написал он в мессенджере MAX.
Мэр столицы уточнил, что экстренные службы работают на месте падения обломков беспилотников.
До этого Собянин сообщал о ликвидации 13-го дрона. Незадолго до этого мэр сообщил, что число сбитых беспилотников, летевших на Москву, увеличилось до 12.
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