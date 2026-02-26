Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву дрон

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один, уже 13-й за день, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом 26 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один беспилотник, атаковавший Москву», — написал он в мессенджере MAX.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил Собянин.

Незадолго до этого мэр Москвы сообщил, что число сбитых беспилотников, летевших на Москву, увеличилось до 12. Ранее Собянин проинформировал, что силы ПВО сбили еще два беспилотника, которые летели на Москву. До этого силы ПВО уничтожили седьмой беспилотник.

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