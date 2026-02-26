Средства ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом 26 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбит один БПЛА, летевший на Москву», — написал он в мессенджере MAX.
Уточняется, что на месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб. Таким образом, число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 24.
Незадолго до этого Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, летевших в сторону столицы. До этого градоначальник информировал о перехвате 19-го дрона. Ранее мэр сообщил, что число сбитых БПЛА увеличилось до 15.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ