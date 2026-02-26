Средства ПВО отразили атаку еще четырех беспилотников на подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом 26 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака еще четырех беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в его сообщении в MAX.
До этого Собянин сообщал об уничтожении 19-го дрона. Незадолго до этого мэр сообщил, что число сбитых БПЛА увеличилось до 15.
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