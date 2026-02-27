Газпромбанк намерен купить российские активы французского Sucden

Газпромбанк предложил французской Sucden войти в капитал ее российской «дочки», рассказали «Известиям» два источника, близкие к французской компании, и два собеседника, знакомые с планами банка.

Кредитная организация хотела приобрести как долю в российском предприятии, так и выкупить весь бизнес Sucden в России, уточнил один из них. Представитель Газпромбанка отказался от комментариев.

При этом французская группа пока не планирует уходить с российского рынка, сказали «Известиям» два источника, близкие к ней. На рабочем совещании у заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина с участием 15 французских компаний 5 февраля представитель Sucden подтвердил намерение сохранить деятельность в стране, рассказал один из участников встречи. В компании на запрос «Известий» не ответили.

В России Sucden принадлежат Добринский и Елецкий сахарные заводы в Липецкой области, предприятие «Атмис-сахар» в Пензенской области и Тбилисский завод в Краснодарском крае. Совокупные мощности превышают 800 тыс. т белого сахара, а также около 240 тыс. т мелассы и сухого свекловичного жома ежегодно. Компания управляет примерно 260 тыс. га сельхозземель, где выращивает сахарную свеклу, зерновые и масличные культуры.

Обсуждение возможной продажи бизнеса в стране ведется на фоне заявлений о спонсировании зарубежной компанией армии РФ. В начале февраля сразу два французских СМИ — телеканал ARTE и издание Mediapart — обвинили Sucden в том, что ее дочерние структуры в стране «оказывали прямую поддержку российской армии в 2023–2025 годах». Отвечая на запросы журналистов, компания заявила, что инициировала внутреннюю проверку. Речь идет о «частных инициативах на местах, осуществленных без ведома и одобрения парижской штаб-квартиры», утверждали там. С 2022-го Sucden строго придерживается санкционных обязательств Евросоюза, говорил ее представитель.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лакомый кусочек: на активы французского Sucden в РФ появился претендент