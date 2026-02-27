Проведение двусторонних консультаций между США и Украиной в Женеве выступает стандартной практикой, направленной на организацию мирного процесса, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Это нормальная практика, когда в трехстороннем формате происходят консультации между отдельными переговорщиками, особенно когда сторона, выступающая медиатором (США. — Ред.), берет на себя функции организатора и стремится предоставить так называемые добрые услуги. Это нормальная история, когда консультации ведутся то с одной, то с другой стороной, это процесс переговоров», — пояснил дипломат.

При этом он добавил, что Киев в публичном поле продолжает делать заявления, неприемлемые для реального урегулирования, однако не решается прервать диалог.

«Сейчас речь идет о том, что Соединенные Штаты, удерживая Украину в рамках переговоров, ведут свои консультации. Насколько они эффективны, покажут дальнейшие действия и выход на какие-то итоги переговоров», — отметил посол.

По словам Мирошника, результаты мирного процесса пока прогнозировать сложно. 26 февраля делегации США и Украины провели двустороннюю встречу в Женеве.

