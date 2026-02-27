В Женеве представители Киева и Вашингтона в преддверии трехстороннего диалога с Москвой с глазу на глаз обсудили будущее восстановление Украины. В целом подобный двусторонний формат — нормальная практика с учетом посреднической роли США, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. При этом в публичной плоскости Украина всё еще делает заявления, неприемлемые для урегулирования, и это стоит учитывать, добавил он. Эксперты отмечают: мирный диалог пока остается в технической плоскости из-за неготовности сторон к политическим шагам. Основной камень преткновения — по-прежнему статус ЗАЭС и территориальный вопрос.

В Женеве прошел новый раунд переговоров

Главная переговорная площадка Швейцарии снова принимала гостей. 26 февраля в Женеве прошла новая встреча по украинскому урегулированию. Правда, на этот раз пока двусторонняя — между представителями Киева и Вашингтона. Украинскую сторону уже по обыкновению возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров, а американскую — спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Туда же прибыл и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, однако, по данным СМИ, для отдельных контактов с американскими коллегами.

Сразу после встречи делегаций США и Украины официальных комментариев не последовало, однако, по данным прессы, в центре внимания были сугубо технические вопросы. Стороны детально обсуждали концепцию послевоенного восстановления Украины и так называемый пакет процветания — комплекс финансово-экономических мер, призванных перезапустить экономику через привлечение масштабных инвестиций.

Амбиции Киева предполагают аккумулирование порядка $800 млрд государственных и частных средств в течение 10 лет. Стоит отметить, что эта сумма значительно превышает недавние оценки Всемирного банка, который оценил стоимость восстановления Украины в $588 млрд.

Несмотря на отсутствие большого количества деталей, тайного умысла у этих переговоров нет, и России, скорее всего, нечего опасаться. Подобный двусторонний формат встреч — нормальная практика, особенно с учетом того, что США выполняют роль медиатора в мирном процессе, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

При этом стоит учитывать, что Киев в публичной плоскости всё еще делает заявления, неприемлемые для урегулирования, но не осмеливается выйти из процесса.

— Сейчас речь идет о том, что Соединенные Штаты, удерживая Украину в рамках переговоров, ведут свои консультации. Насколько они эффективны, покажут дальнейшие действия и выход на какие-то итоги переговоров, — сказал он.

Накануне Владимир Зеленский созвонился с Дональдом Трампом для координации позиций перед мартовским трехсторонним раундом с участием Москвы. Украинский лидер подчеркнул, что главные препятствия сейчас лежат в политической плоскости — это условия завершения конфликта и территориального размежевания.

Переговоры ведутся в технической плоскости, поскольку стороны не готовы к политическим шагам, заявил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Андрей Клинцевич. Однако все понимают, что рано или поздно решение конфликта наступит и где-то линия фронта остановится.

— Есть сугубо техническая часть, которая требует времени: как пропускать людей — на машинах или пешком, ставить ли печати в паспорте, как выстраивать работу пограничников, делимитация границы и так далее. Это действительно можно обсуждать заранее и доводить до полной готовности, а уже потом ждать политического решения, — отметил эксперт.

Политические же моменты — на каких условиях, откуда выводить войска, будет ли совместная или иная эксплуатация Запорожской АЭС — это ключевые разногласия, которые требуют дополнительных разговоров, добавил Клинцевич.

Вместе с тем Зеленский прямо заявляет, что обсуждать территориальные вопросы он намерен с Путиным. Собственно, именно эту встречу он и ставит в качестве одной из целей следующего раунда переговоров. В Москве, в свою очередь, неоднократно заявляли, что смысла встречаться на уровне президентов нет, пока по острым вопросам не достигнуто соглашение. При этом на техническом уровне в Кремле, например, готовы обеспечить Зеленскому безопасность в случае визита в Москву.

РФ поднимет тему ядерного оружия на переговорах

В ожидании уступок от кого бы то ни было, Украина всячески пытается достичь хоть сколько-нибудь заметных результатов на другом поле. В качестве неотъемлемого элемента пакета гарантий безопасности и финального урегулирования Зеленский публично требует зафиксировать конкретный срок вступления Украины в Евросоюз, ориентируясь на 2027 год. Однако этот вопрос вызывает скепсис даже у ближайших союзников.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности пояснила, что не ощущает готовности стран-членов называть точные даты. По ее словам, предстоит «еще много работы», а сам процесс присоединения остается строго ориентированным на выполнение условий.

Тем временем, помимо вопросов политических и военных гарантий для Украины, в повестке неожиданно появилась тема ядерного оружия. 24 февраля Служба внешней разведки РФ заявила, что Лондон и Париж прорабатывают возможность скрытой передачи Киеву ядерных компонентов или средств доставки.

Несмотря на то что посольства Франции и Великобритании отрицают эти обвинения, в Москве к ним относятся серьезно. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Россия намерена проинформировать об этих данных Вашингтон, а сам сюжет неизбежно станет частью американского трека переговоров об урегулировании.

Москва обращается к Вашингтону неслучайно. Американцы не дадут ни одной стране, кроме тех, кто уже имеет ядерное оружие, получить его, это противоречит интересам США, отметил в разговоре с «Известиями» политолог Юрий Светов.

— Если они готовы начинать жесткие действия против Ирана из-за опасений по поводу ядерной программы, то зачем им ядерное оружие на Украине? Сегодня там Зеленский, завтра придет другой лидер и начнет другую игру, — отметил эксперт.

Вероятно, если эта тема и будет обсуждаться, то Вашингтону есть чем надавить на Киев: для Украины крайне важны гарантии безопасности. Киев настаивает, что они «должны быть от США» и называет их ключевым условием любого финального урегулирования. По словам Зеленского, американский документ по гарантиям «на 100% готов» и Украина ждет его подписания.

Тем не менее надежда на продуктивное продолжение женевского процесса сохраняется, хотя оценки прошедших раундов разнятся: если Белый дом заявлял о «значимом прогрессе», то Киев не скрывал неудовлетворенности темпами и конкретикой. Тем не менее на рабочем уровне сторонам удалось нащупать точки соприкосновения — в частности, наметилось определенное сближение позиций по вопросу соблюдения режима прекращения огня сразу после объявления потенциального перемирия.

Последний трехсторонний переговорный марафон 17–18 февраля глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал как «трудный, но деловой». Тем не менее камнем преткновения остаются принципиальные разногласия. Так, Киев по-прежнему настаивает на совместной эксплуатации ЗАЭС Украиной и США. Для России этот вариант категорически неприемлем. Видимых подвижек в вопросе Донбасса также нет.

Вряд ли стороны придут к какому-то компромиссу к лету, как того хочет Трамп, считает Клинцевич. Как писал Axios, на прекращение огня глава Белого дома и вовсе надеется в течение месяца. Украина чувствует поддержку со стороны Европы, которая по-прежнему поставляет оружие и пытается согласовать Киеву новые кредиты. И заканчивать боевые действия Киев не спешит.