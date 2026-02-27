В ЕС раскрыли новые сроки согласования Киеву кредита на €90 млрд

Евросоюз (ЕС) планирует одобрить кредит для Украины на €90 млрд до конца недели, заявил «Известиям» европейский источник.

«Что касается дальнейших шагов, я могу только сказать, что мы надеемся, что процесс одобрения кредита может произойти очень скоро — к концу недели», — сказал собеседник.

Источник добавил, что изменять условия кредита или его сумму в Европе не намерены.

Выделение Украине кредита блокирует Венгрия. Будапешт заявляет, что не снимет вето до тех пор, пока Киев не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Дружба» в долг: ЕС может пойти на уступки Венгрии ради кредита Украине