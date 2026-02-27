«Дружба» в долг: ЕС может пойти на уступки Венгрии ради кредита Украине

Не в «Дружбу», а в кредит — так может выглядеть формула европейского компромисса: чтобы разблокировать €90 млрд для Киева, Брюссель, по оценкам экспертов, способен пойти на уступки Венгрии. Вето Будапешта, увязанное с требованием возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба», превратило финансовый вопрос в политический торг. Аналитики считают, что в условиях бюджетных рисков для Украины и внутренних разногласий в ЕС союз скорее выберет сделку. Вариантов не так уж мало — от гарантий по транзиту до разморозки венгерских средств. При этом истинная цель выплат для Украины — поддержка не ВСУ, а собственного рынка вооружений.

Вето Венгрии на спонсирование ВСУ

Венгрия блокирует выделение Украине беспроцентного кредита на €90 млрд. Из них треть Киев должен получить для поддержания экономики, а €60 млрд — на военные нужды и закупку боевой техники. Если Украина не получит эти средства до весны, она рискует столкнуться с серьезной дырой в бюджете и снижением боеспособности ВСУ. Заинтересованный в том, чтобы Киев продолжал борьбу с РФ, ЕС ищет способы обойти вето Будапешта.

Евросоюз намерен уговорить Венгрию согласиться с выдачей кредита, поскольку совет ЕС планирует одобрить заем в ближайшее время. Срок принятия решения — до конца этой недели, заявил «Известиям» осведомленный европейский источник.

Фото: Global Look Press/Jan Woitas

— Нет никаких намерений менять условия кредита или его сумму. Что касается дальнейших шагов, я могу лишь сказать, что мы надеемся, что процесс одобрения кредита завершится очень скоро — к концу недели, — сказал он. — В настоящее время ведутся активные переговоры, и мы надеемся на одобрение в ближайшем будущем. Кипрское председательство и Европейская комиссия ведут диалог с Венгрией.

Страны ЕС приняли решение выделить Украине кредит из общего бюджета блока на 2026–2027 годы на саммите 19 декабря. Венгрия, Словакия и Чехия добились отказа от участия в программе. При этом Будапешт заблокировал один из трех элементов кредита, который вносит изменения в бюджетные правила Евросоюза и зависит от единогласия. Два других положения, определяющие структуру и условия предоставления помощи, были одобрены 20 февраля.

Будапешт утверждает, что не снимет вето до тех пор, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Ранее Киев остановил транзит, заявив о якобы повреждении оборудования на западе страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил 26 февраля: Украина признала, что остановила поставки энергоносителей по «Дружбе» по политическим причинам.

— Сегодня временный поверенный в делах нашего посольства в Киеве был вызван в МИД Украины, где признали, что трубопровод закрыт по политическим причинам и они не возобновляют транспортировку нефти в Венгрию. Они признали, что нет никаких физических или технических причин, чтобы не возобновлять поставок, — сказал он.

Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают: ЕС вряд ли пойдет на обострение, скорее он предпочтет договориться с Будапештом. Как отмечает издание Politico, Виктор Орбан вызвал «один из самых серьезных кризисов» в Евросоюзе. Поэтому лидеры ЕС ищут способы обеспечить Орбану возможность сохранить лицо перед апрельскими выборами и отказаться от заморозки финансирования Украины, избежав при этом полномасштабной судебной тяжбы между Брюсселем и Будапештом. Один из способов — принять документ, в котором содержалось бы обещание возобновить поставки нефти по «Дружбе».

Кроме того, ЕС может разморозить финансовые выплаты, предназначенные для Венгрии. В 2022 году Еврокомиссия приостановила транши правительству Виктора Орбана, заявив, что власти Венгрии не решают проблему коррупции и не обеспечивают независимость судебной системы.

— ЕС удерживает финансовую помощь Венгрии, которую уже выделили этой стране, однако перечисление средств приостановили из-за разногласий по вопросам права и позиции в отношении Украины, — отметил бывший депутат Европарламента Гуннар Бек. — ЕС может попытаться убедить Венгрию снять вето на выделение Украине кредита, в обмен на это будут разблокированы средства, уже выделенные Будапешту, но удерживаемые из-за политических разногласий. Прецеденты подобных сделок есть, можно ожидать, что компромисс найдут.

Венгерский политолог Габор Штир при этом подчеркивает, что ЕС уже идет на уступки Венгрии, усиливая давление на Киев. Ранее Брюссель потребовал от Украины ускорить ремонт нефтепровода.

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

— Зеленского просили: пусть что-то делает с трубопроводом «Дружба». В Киеве говорили, что сегодня уже будет работать «Дружба», но опять опаздывают, — отметил аналитик.

Кроме того, не исключено, что Орбан может потребовать от Брюсселя не вмешиваться в парламентские выборы, которые должны пройти в Венгрии 12 апреля, считает Гуннар Бек. Фаворитом Брюсселя выступает партия «Тиса» Петера Мадьяра — главного оппонента Орбана. Сейчас шансы на победу у сторон примерно 50 на 50.

Кому выгоден кредит для Украины

Если ЕС не сможет выделить кредит Украине, вариантов поддержки Киева у Брюсселя останется не так много. Одним из таких был «репарационный» кредит, который предполагает изъятие российских замороженных активов и передачу их Украине. В Кремле неоднократно говорили: если Европа решит поступить именно так, Москва расценит это как воровство, что обязательно ударит по репутации ЕС на международной арене. И посыл из РФ, судя по всему, дошел до представителей союза. В МИД Германии ранее заявили, что вопрос использования российских активов решили снять с повестки дня.

Фото: Global Look Press/Benoit Doppagne

Еще один вариант поддержки — программа PURL, которая действует с лета 2025-го. В рамках этого механизма члены НАТО закупают вооружения для Украины из запасов в распоряжении США. Но такой сценарий не устроит Европу, которая озабочена наращиваем своей военной силы. Для этого союз и поставил условие Украине по закупке оружия у стран ЕС.

— В значительной степени этот кредит направлен на стимулирование военного производства стран Европы, поэтому уже и разгорелись споры, какие ракеты Украине поставлять: британские Storm Shadow или же французский вариант, — отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. — Потому что каждый хочет простимулировать свой военно-промышленный комплекс.

При таком механизме Европа быстро сможет вернуть деньги, потраченные на Украину, сказала «Известиям» профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— Для администрации США вообще Евросоюз — это конкурент, поэтому критика ЕС нарастает на всех площадках, — отметила эксперт. — Против Европы Вашингтон ведет работу в том числе и в контексте наращивания вооружений, потому что ЕС бросает вызов доминированию Штатов, что для них неприемлемо.

Фото: Global Look Press/Lars Penning

Для сдерживания Европы США могут использовать таможенные преграды. Сейчас против стран ЕС действуют тарифы на сталь и алюминий в 25%. Ранее Дональд Трамп собирался ввести пошлины на все товары из региона в размере 30%.

Если кредит и согласуют, едва ли европейские ракеты станут настоящей опасностью для России, которая научилась справляться со множеством вызовов, добавил Безпалько. По его словам, ВС РФ умеют противодействовать тем же HIMARS или Storm Shadow. Озабоченность вызывает лишь угроза Франции и Великобритании передать компоненты атомного оружия Украине, ведь это может спровоцировать неконтролируемый ядерный конфликт, в том числе и с большими негативными последствиями для самих стран ЕС, добавил эксперт.

Ни Европа, ни США не смогут сейчас предложить Украине то, что действительно нужно ВСУ. Киевский режим испытывает нехватку средств ПВО и зенитно-ракетных комплексов, а также боеприпасов к ним. Кроме того, Украине нужно пополнить свой авиапарк военно-воздушных сил, необходимо обучить летчиков, отметил Безпалько. По его словам, условные поставки подержанных танков Abrams никак ВСУ не спасут, а лишь помогут выиграть немного времени.

С ЗРК и США, и Евросоюз испытывает ряд проблем, потому что производят мало ракет для комплексов, а батарей Patriot в самих Штатах немного. Безпалько уверен: если начнется военный конфликт вокруг Ирана, то американцам потребуется большое число ЗРК и они не будут их ни передавать, ни продавать Украине.