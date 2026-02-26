Газу — тормоз: ЕС вынуждает Сербию отказаться от долгосрочного контракта с РФ

Евросоюз блокирует заключение долгосрочного газового контракта России и Сербии, стремясь перевести Белград на подконтрольные ЕС каналы снабжения . Об этом «Известиям» сообщили в российском посольстве в республике. При этом альтернативы российскому топливу нет: рыночные цены в Европе кратно выше, а запасы в хранилищах ряда стран ЕС приближаются к критическим отметкам. Препятствует Брюссель и строительству газопровода из Сербии в Республику Сербскую. Эксперты считают, что, несмотря на вынужденную работу Москвы и Белграда по краткосрочным контрактам, полного разрыва связей между ними не случится.

Как ЕС пытается лишить Сербию газа из РФ

На фоне планов Брюсселя по полному отказу от импорта газа из РФ к 2027 году, РФ и Сербия договорились о заключении временного контракта сроком на полгода. Подписание документа ожидается до 20 марта , подтвердил директор государственной компании «Сербиягаз» Душан Баятович. Однако Сербия настаивает на горизонте планирования в 3–10 лет с ежегодным объемом 2,5 млрд куб. м.

Брюссель намерен помешать России сотрудничать в сфере энергетики не только со странами — членами ЕС, но и с кандидатами на вступление . Сейчас Евросоюз стремится к тому, чтобы переключить Сербию на подконтрольные энергетические каналы, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Белграде.

— Тесное сотрудничество Сербии с Россией вызывает резкое неприятие в Евросоюзе, который вынуждает Белград отказываться от закупок российского газа в пользу подключения к так называемой европейской схеме. Подается это через тезис об обеспечении энергетической безопасности , при этом умалчивают о том, что свободного газа в Европе нет, она сама испытывает острый дефицит и экономит буквально на всём , — сообщили российские дипломаты. «Известия» направили запросы в Еврокомиссию и соответствующим сербским ведомствам.

Запасы газа в подземных хранилищах ЕС опустились ниже 25% в Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии и Бельгии, а в Дании приблизились к этому уровню. При этом стоимость газа и электроэнергии в Европе в три-четыре раза превышает показатели США, что провоцирует отток предприятий из региона .

Посольство РФ в Белграде указало на существенное различие в ценах: европейский газ на экспорт стоит значительно дороже, чем российское топливо, поставляемое в Сербию . В дипмиссии считают, что действия Брюсселя направлены на создание проблем для сербской экономики — одной из самых быстрорастущих в Европе . Ключевую роль в этом росте играют стабильные поставки российского газа на выгодных условиях . По словам посла России в Белграде Александра Боцана‑Харченко, благодаря этим поставкам Сербия ежегодно экономит не менее €300 млн , а в отдельные периоды разница между рыночными и контрактными ценами достигала двукратного размера.

Почему Москва и Белград не могут подписать долгосрочный контракт

Доля российского газа в общем потреблении Сербии составляет более 80% . Сейчас он поступает туда по сухопутному продолжению «Турецкого потока» . Общая пропускная способность второй нитки газопровода, по которой идут поставки, — 15,75 млрд куб. м в год . Кроме этой балканской страны, газ по ней получают Венгрия и Словакия .

Помимо России, поставки в этот регион осуществляет Азербайджан через «Южный газовый коридор» . Новым игроком здесь стали США, которые покрывают около 50% импорта СПГ в регион через терминалы в Греции и Хорватии . Однако потенциал азербайджанских поставок газа ограничен, а американский СПГ дорогой, особенно для балканских экономик . Например, покупка газа на европейских хабах или через отдельные терминалы в Греции обойдется Сербии в $350–400 за 1 тыс. куб. м и выше из-за сложной логистики. Для хрупкой национальной экономики такой скачок цен может стать фатальным.

Главное препятствие для заключения долгосрочного газового контракта Сербии и РФ — будущий запрет ЕС на импорт российского газа . Поставки в Сербию идут через территорию Болгарии, которая после вступления в силу новых ограничительных мер просто не будет пропускать российский газ , рассказал «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

— Сейчас нет смысла подписывать 10-летние или 15-летние контракты. Непонятно, сможем ли мы выполнить этот контракт в условиях европейских запретов. Особенно, если Венгрия и Словакия не смогут оспорить эту меру в европейском суде , — отметил эксперт.

Другая причина — санкции США против крупнейшей энергетической компании страны NIS из-за мажоритарной доли «Газпром нефти» . Сейчас обсуждается вариант с продажей пакета акций венгерскому концерну MOL, что позволит урегулировать эту ситуацию .

Появится ли новый газопровод из Сербии в Республику Сербскую

Поставки российского газа нужны не только Сербии . Заинтересована в их продолжении также Босния и Герцеговина (БиГ) в лице Республики Сербской (РС, энтитет БиГ). В 2023 году вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что РС получает около 30–40 млн куб. м газа в год. Российским газом пользуется и Мусульмано-хорватская федерация БиГ .

В перспективе объемы поставок газа в РС могут достигнуть 1–1,5 млрд куб. м , отмечал ранее Новак. Для этого необходимо строительство нового газопровода из Сербии, но его уже 15 лет блокирует Сараево . Мусульманско-хорватский энтитет настроен на вступление в ЕС и НАТО, а также на развитие энергетического сотрудничества с США и Европой.

Босния и Герцеговина, в целом, заинтересована в строительстве газопровода для увеличения поставок газа , подчеркнула «Известиям» член президиума БиГ Желька Цвиянович. Однако проект всё еще заблокирован на уровне государственных институтов .

— В настоящее время проект приостановлен, но мы надеемся, что в будущем Босния и Герцеговина сможет получать газ из различных источников , — отметила политик.

Перспективы реализации этого проекта уменьшаются не только из-за внутренних противоречий в БиГ, но и благодаря новым запретам ЕС . Как считает Игорь Юшков, РФ не будет инвестировать в создание маршрута из Сербии в РС, пока не прояснится ситуация с присутствием российского газа на европейском рынке .

Сохранит ли Сербия хорошие отношения с РФ

Стремление ЕС прекратить энергетическое сотрудничество Сербии и России — лишь часть усилий Брюсселя по отрыву Белграда от Москвы . Например, Еврокомиссия требует от него присоединиться к общей внешней политике ЕС, то есть ввести санкции против РФ, разорвать прямое авиасообщение и свернуть безвизовый режим для россиян . Обеспокоены в Европе и присутствием российских СМИ в балканской республике.

Давление на Белград оказывается и в сфере политики . «Известия» ранее писали о том, что Лондон и Берлин пытаются убрать из его кабинета министров сторонников развития отношений с РФ .

В середине сентября 2025 года Служба внешней разведки России опубликовала сведения о том, что ЕС готовит в Сербии «цветную революцию» , но подобный сценарий дает сбой по причине наличия сильных патриотических настроений в ее обществе. Поводом для протестной активности стала трагедия в Нови-Саде в ноябре 2024-го (обрушение козырька вокзала, унесшее жизни 15 человек). Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что спецслужбы нескольких стран финансируют протесты в республике — на это потрачено уже $4 млрд .

При этом отношения Москвы и Белграда нельзя назвать идеальными . В частности, Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам вооружения. Отдельным вопросом стала якобы передача сербского оружия Украине. СВР России в прошлом году сообщила, что сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому властями нейтралитету, поставляют боеприпасы для ВСУ. Александр Вучич тогда приостановил их экспорт и обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным.

В 2026–2027 годах в Сербии пройдет очередной электоральный цикл : граждане выберут парламент и главу государства. Вучич не имеет права баллотироваться на следующий срок, а вносить изменения в конституцию он пока отказывается . Впрочем, текущий лидер Сербии может поменять президентское кресло на премьерское. А главой государства в таком случае может стать лидер правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич, рассказал «Известиям» программный менеджер РСМД Милан Лазович.