Топливный вклад: Россия готова поставить нефтепродукты в Чили

Россия рассчитывает выстроить диалог с новым правительством Чили, в том числе в сфере энергетики. Москва намерена наладить экспорт нефтепродуктов, сообщили «Известиям» в посольстве РФ. В приоритете — поставки дизельного топлива. У страны уже есть опыт работы на латиноамериканском направлении: в 2023 году этот рынок стал одним из ключевых после введения ЕС эмбарго на российские нефтепродукты. Ранее осуществлялись и разовые отгрузки в Чили. Как на это могут отреагировать в США — в материале «Известий».

Перспективы поставок нефтепродуктов из РФ в Чили

В декабре на президентских выборах в Чили победил известный правыми взглядами Хосе Антонио Каст. Российская сторона делает ставку на договороспособность приступающего к работе правительства и готова к поставкам нефтепродуктов и СПГ. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в республике.

— Рассчитываем, что с формированием нового правительства Чили, которое приступит к работе в марте текущего года, будут созданы дополнительные возможности для активизации двустороннего взаимодействия на основе взаимного совпадения интересов и прагматизма, — отметили в диппредставительстве.

В посольстве России также подчеркнули необходимость возобновления диалога и по другим актуальным вопросам.

— С нашей стороны двери для этого открыты, — заявили там.

Момент для возобновления широких торговых отношений весьма удачный для России, поскольку в республике наблюдается дефицит нефти. 30 лет назад Чили вышла на пик нефтедобычи — более 2 млн т в год (для сравнения, в России сейчас — более 500 млн т). С тех пор она только сокращалась, что вызвало существенный дисбаланс и поставило страну в зависимость от энергоносителей из-за рубежа, прежде всего из США.

России же, после введенного в 2023-м эмбарго со стороны ЕС, выгодно диверсифицировать рынки сбыта и нарастить экспорт в Латинскую Америку.

Наиболее вероятные поставки в Чили из России — это дизельное топливо, отметил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В качестве примера эксперт привел Бразилию, куда в основном РФ и экспортирует эту продукцию. В 2024-м она продала стране нефтепродуктов на сумму в $5,1 млрд. Тем более что поставки в Чили тоже были, но в куда меньшем масштабе. Например, в 2023 году было отправлено 73 тыс. т дизельного топлива. А сейчас партии этой продукции проходят транзитом через чилийские порты и предназначены для Боливии, отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Где еще могут сотрудничать Москва и Сантьяго

Экономическое сотрудничество двух стран неплохо развивается в последние годы и это также может послужить хорошей базой для энергетических проектов. В 2025 году объем взаимной торговли ощутимо увеличился — на 23%, по сравнению с 2024-м, отметили «Известиям» в посольстве РФ. Рост во многом обеспечен увеличением поставок чилийской рыбы, прежде всего лосося и форели, а также вина. В целом же основу экспорта республики в Россию составляет продукция АПК, а в обратном направлении идут отечественные удобрения.

— Торговый потенциал, по нашим оценкам, превышает $1 млрд — цифру, отражающую рекордные показатели до пандемии COVID-19, — подчеркнули дипломаты.

Важным шагом для активизации деловых контактов стала прошедшая в декабре прошлого года презентация Чилийско-Российской палаты по торговле, культуре и спорту с участием представителей бизнеса двух стран.

— На событии присутствовали около 130 предпринимателей из России и Чили, мероприятие приобрело формат бизнес-форума, на котором представители деловых кругов продемонстрировали интерес к работе на рынках двух стран, — отметили в посольстве.

Там также фиксируют интерес республики к отечественным высокотехнологичным решениям и лекарственным препаратам.

В феврале 2026 года директор Центра научно-технического и инновационного сотрудничества с ибероамериканскими странами Юго-Западного государственного университета Николай Фролов провел встречи с представителями ведущих чилийских университетов.

— В частности, обсуждались проекты по разработке учебных наноспутников и их последующему запуску с целью подготовки чилийских студентов к работе с современными космическими технологиями и оборудованием дистанционного зондирования, — рассказали в посольстве РФ.

Подобные инициативы стороны рассматривают как практический вклад в развитие кадрового потенциала и укрепление научных связей, а также как основу для совместных проектов в сфере космических исследований, заключили дипломаты.

Кто стал новым президентом Чили

Тем не менее ожидать моментальной смены политической риторики Сантьяго, который после начала СВО занял проукраинскую позицию, не стоит. Предыдущий президент страны Габриэль Борич относился к представителям так называемой новой левой волны под контролем Демпартии США, рассказал «Известиям» гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

— Это такой спецпроект демократов, создававших искусственных левых правителей, которые декларировали левые ценности, привлекая бедняков и тех, кто всегда симпатизировал социалистам, но при этом вкладывали в их головы пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), радикального феминизма, что не имело никакого отношения к настоящей левой борьбе за справедливость, — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас условные левые в Латинской Америке тяготеют к глобалистам, правые — напротив, к Дональду Трампу, который не занимает радикально антироссийской позиции. Именно к таким политикам относится и Хосе Антонио Каст. Пока что Чили будет ориентироваться на позицию Трампа и ожидать «отмашки сверху» касательно поставок из России.

И в целом Трамп может дать зеленый свет на закупки российских энергоресурсов, но только если они будут носить исключительно мирный характер, добавил Лидовской. По крайней мере, сотрудничество РФ с рядом стран Латинской Америки в области энергетики не натыкается на значительные препятствия. Сейчас Москва, к примеру, планирует наладить соответствующее сотрудничество с Аргентиной, несмотря на проамериканскую позицию ее лидера Хавьера Милея. Этой осенью в Буэнос-Айресе пройдет нефтегазовый форум двух стран.