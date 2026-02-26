Реклама
Топливный вклад: Россия готова поставить нефтепродукты в Чили

Приход к власти консервативного президента открывает новые возможности для энергетического сотрудничества с РФ
0
EN
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Россия рассчитывает выстроить диалог с новым правительством Чили, в том числе в сфере энергетики. Москва намерена наладить экспорт нефтепродуктов, сообщили «Известиям» в посольстве РФ. В приоритете — поставки дизельного топлива. У страны уже есть опыт работы на латиноамериканском направлении: в 2023 году этот рынок стал одним из ключевых после введения ЕС эмбарго на российские нефтепродукты. Ранее осуществлялись и разовые отгрузки в Чили. Как на это могут отреагировать в США — в материале «Известий».

Перспективы поставок нефтепродуктов из РФ в Чили

В декабре на президентских выборах в Чили победил известный правыми взглядами Хосе Антонио Каст. Российская сторона делает ставку на договороспособность приступающего к работе правительства и готова к поставкам нефтепродуктов и СПГ. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в республике.

— Рассчитываем, что с формированием нового правительства Чили, которое приступит к работе в марте текущего года, будут созданы дополнительные возможности для активизации двустороннего взаимодействия на основе взаимного совпадения интересов и прагматизма, — отметили в диппредставительстве.

В посольстве России также подчеркнули необходимость возобновления диалога и по другим актуальным вопросам.

— С нашей стороны двери для этого открыты, — заявили там.

Момент для возобновления широких торговых отношений весьма удачный для России, поскольку в республике наблюдается дефицит нефти. 30 лет назад Чили вышла на пик нефтедобычи — более 2 млн т в год (для сравнения, в России сейчас — более 500 млн т). С тех пор она только сокращалась, что вызвало существенный дисбаланс и поставило страну в зависимость от энергоносителей из-за рубежа, прежде всего из США.

России же, после введенного в 2023-м эмбарго со стороны ЕС, выгодно диверсифицировать рынки сбыта и нарастить экспорт в Латинскую Америку.

Наиболее вероятные поставки в Чили из России — это дизельное топливо, отметил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В качестве примера эксперт привел Бразилию, куда в основном РФ и экспортирует эту продукцию. В 2024-м она продала стране нефтепродуктов на сумму в $5,1 млрд. Тем более что поставки в Чили тоже были, но в куда меньшем масштабе. Например, в 2023 году было отправлено 73 тыс. т дизельного топлива. А сейчас партии этой продукции проходят транзитом через чилийские порты и предназначены для Боливии, отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Энергобыт: Буркина-Фасо прорабатывает строительство АЭС вместе с РФ
Летом 2026 года Москва и Уагадугу запустят межправкомиссию для укрепления связей

Где еще могут сотрудничать Москва и Сантьяго

Экономическое сотрудничество двух стран неплохо развивается в последние годы и это также может послужить хорошей базой для энергетических проектов. В 2025 году объем взаимной торговли ощутимо увеличился — на 23%, по сравнению с 2024-м, отметили «Известиям» в посольстве РФ. Рост во многом обеспечен увеличением поставок чилийской рыбы, прежде всего лосося и форели, а также вина. В целом же основу экспорта республики в Россию составляет продукция АПК, а в обратном направлении идут отечественные удобрения.

— Торговый потенциал, по нашим оценкам, превышает $1 млрд — цифру, отражающую рекордные показатели до пандемии COVID-19, — подчеркнули дипломаты.

Важным шагом для активизации деловых контактов стала прошедшая в декабре прошлого года презентация Чилийско-Российской палаты по торговле, культуре и спорту с участием представителей бизнеса двух стран.

— На событии присутствовали около 130 предпринимателей из России и Чили, мероприятие приобрело формат бизнес-форума, на котором представители деловых кругов продемонстрировали интерес к работе на рынках двух стран, — отметили в посольстве.

Там также фиксируют интерес республики к отечественным высокотехнологичным решениям и лекарственным препаратам.

В феврале 2026 года директор Центра научно-технического и инновационного сотрудничества с ибероамериканскими странами Юго-Западного государственного университета Николай Фролов провел встречи с представителями ведущих чилийских университетов.

— В частности, обсуждались проекты по разработке учебных наноспутников и их последующему запуску с целью подготовки чилийских студентов к работе с современными космическими технологиями и оборудованием дистанционного зондирования, — рассказали в посольстве РФ.

Подобные инициативы стороны рассматривают как практический вклад в развитие кадрового потенциала и укрепление научных связей, а также как основу для совместных проектов в сфере космических исследований, заключили дипломаты.

Остров-сокровище: Путин назвал Мадагаскар одним из важных партнеров РФ в Африке
Москва заинтересована в развитии связей в сельском хозяйстве, геологоразведке и энергетике

Кто стал новым президентом Чили

Тем не менее ожидать моментальной смены политической риторики Сантьяго, который после начала СВО занял проукраинскую позицию, не стоит. Предыдущий президент страны Габриэль Борич относился к представителям так называемой новой левой волны под контролем Демпартии США, рассказал «Известиям» гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

— Это такой спецпроект демократов, создававших искусственных левых правителей, которые декларировали левые ценности, привлекая бедняков и тех, кто всегда симпатизировал социалистам, но при этом вкладывали в их головы пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), радикального феминизма, что не имело никакого отношения к настоящей левой борьбе за справедливость, — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас условные левые в Латинской Америке тяготеют к глобалистам, правые — напротив, к Дональду Трампу, который не занимает радикально антироссийской позиции. Именно к таким политикам относится и Хосе Антонио Каст. Пока что Чили будет ориентироваться на позицию Трампа и ожидать «отмашки сверху» касательно поставок из России.

И в целом Трамп может дать зеленый свет на закупки российских энергоресурсов, но только если они будут носить исключительно мирный характер, добавил Лидовской. По крайней мере, сотрудничество РФ с рядом стран Латинской Америки в области энергетики не натыкается на значительные препятствия. Сейчас Москва, к примеру, планирует наладить соответствующее сотрудничество с Аргентиной, несмотря на проамериканскую позицию ее лидера Хавьера Милея. Этой осенью в Буэнос-Айресе пройдет нефтегазовый форум двух стран.

Меню
