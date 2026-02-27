Тепличное пространство: с чего начнется первое межрегиональное сотрудничество РФ и КНДР

В Орле в 2026 году ждут северокорейскую делегацию для подписания первого в истории межрегионального соглашения, рассказали «Известиям» в правительстве области. Стороны будут развивать связи в экономике, науке и сельском хозяйстве. Вместе с тем Россия и Северная Корея готовят крупные культурные проекты: они собираются организовать масштабный конкурс русского языка для школьников из республики и увековечить имена бойцов КНДР на улицах и площадях Курской области. Что так сильно сближает россиян и северокорейцев — в материале «Известий».

Первое соглашение между регионами РФ и КНДР

В последние годы отношения России и Северной Кореи крайне динамично развиваются. Несмотря на т, что Москву и Пхеньян уже связывает договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, ожидается сотрудничество в новом и весьма любопытном направлении — между регионами двух стран.

Первое такое соглашение — между Орловской областью и провинцией Южный Хванхэ — стороны готовятся подписать уже в 2026 году, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства российского региона. Туда и собирается поехать северокорейская делегация для подписания исторического договора в ответ на визит губернатор области Андрея Клычкова, который состоялся в октябре прошлого года.

— В настоящее время обсуждается возможность ответного визита в Орловскую область в текущем году делегации Корейской Народно-Демократической Республики. Рассматривается возможность подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Орловской области и Народным комитетом провинции Южный Хванхэ, — уточнили в кабмине субъекта РФ.

Подробности и содержание договора будет ключевой темой для обсуждения во время взаимных визитов делегаций РФ и Северной Кореи, рассказал «Известиям» координатор парламентской группы дружбы с КНДР, депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ). По его словам, соглашение даст мощный импульс для межрегиональных связей между двумя государствами и углубит их торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

— В этом году мы планируем несколько поездок в Корейскую Народно-Демократическую Республику — в частности, в составе делегаций КПРФ и СКП-КПСС. Один из ключевых пунктов для обсуждения –– подписание первого межрегионального соглашения о сотрудничестве России и КНДР. В ближайшее время ожидаем визит корейских товарищей в Орел, — подтвердил парламентарий.

Он добавил, что инициатором соглашения выступил губернатор Орловской области, член Президиума ЦК КПРФ Андрей Клычков. Принадлежность к Коммунистической партии с обеих сторон сыграла определяющую роль в сближении двух регионов, отметил в разговоре с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Ким Ен Ун. По его мнению, ключевыми сферами экономического сотрудничества станут сельское хозяйство и животноводство.

На последней встрече с Владимиром Путиным глава Орловской области отчитался о рекордном урожае зерновых: 185 ц с гектара — рост в 2,8 раза за 10 лет. Сегодня регион экспортирует десятки тысяч тонн продукции — преимущественно растительные масла, кормовые добавки, молочные и мясные товары — в Китай, страны СНГ и Центральной Азии. Теперь этот список, наверняка, пополнит КНДР. Республика, в свою очередь, может предложить богатый урожай яблок и даже сельскохозяйственные технологии, например теплицы, работающие на солнечных батареях, говорит Ким Ен Ун.

В Орловской области также ведутся научные разработки в агропромышленной сфере. Научное сотрудничество в этом секторе, а также студенческие обмены могут стать частью нового соглашения между РФ и КНДР.

Первый межрегиональный договор станет логичным развитием двусторонних отношений после заключения в июне 2024-го договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, пояснил «Известиям» заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

— Региональное сотрудничество — одно из средств расширения и интенсификации экономического взаимодействия, так что это наполняет конкретным содержанием те задачи, которые были поставлены этим договором 2024 года, — сказал эксперт.

Он напомнил, что сегодня товарооборот двух стран пока невелик: по итогам 2024-го он составил $34 млн. Если в будущем другие регионы последуют примеру Орловской области и провинции Южный Хванхэ, это значительно увеличит объемы взаимной торговли.

Культурные проекты России и Северной Кореи

Связи Москвы и Пхеньяна в культуре и образовании уходят корнями во времена Советского Союза. В этих сферах государства не прерывали контакты даже в 1990-е годы, когда экономическое сотрудничество РФ и КНДР резко сократилось. В последние годы культурно-гуманитарные связи вышли на новый уровень.

В июне 2025-го глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и министр образования КНДР Ким Сын Ду подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере общего, среднего профессионального образования и ДПО, а также профобучения, организации отдыха и оздоровления детей, поиска и поддержки одаренных учащихся. В ноябре стало известно, что русский язык стал обязательным предметом в северокорейских школах уже с 4-го класса. В России же корейский язык изучают более 3 тыс. школьников.

В группе дружбы с КНДР рассказали, что планируют и дальше работать в этом направлении. В частности, депутаты намерены организовать конкурс по русскому языку для корейских учеников. «А победителей в качестве приза ждет поездка в Россию», — сообщил Казбек Тайсаев.

В Минпросвещения подобную инициативу поддержали. Там заявили «Известиям», что ведомство одобряет проведение конкурсов и олимпиад для популяризации русского языка в зарубежных странах, включая Северную Корею. В 2015 году школьники из всех провинций КНДР смогли поучаствовать в первой в стране олимпиаде по русскому, но теперь, с началом обязательного обучения, это приобретает совсем другой масштаб.

Обязательное изучение русского языка в северокорейских школах, скорее всего, потребует и приглашения дополнительных специалистов из России, отмечает Ким Ен Ун. В 2026 году на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу в Северной Корее свою работу начнет Центр открытого образования на русском языке, сообщал ранее сопредседатель межправительственной комиссии РФ и КНДР Александр Козлов.

В то же время в среде российских студентов также растет интерес к изучению корейского языка, говорит Александр Воронцов. В 2024-2025 учебном году около 300 студентов в РФ выбрали его для изучения. Динамично растет и число людей, которые хотят поехать в эту страну.

Особое место в культурных связях двух государств занимает историческая память. В 2024–2025 годах северокорейские военные активно участвовали в боях за освобождение Курской области.

— Убежден, что подвиги героев КНДР необходимо увековечить прекрасными памятниками, обелисками в освобожденных городах и селах, а восстановленные улицы и площади должны быть названы их именами — именами тех, чей подвиг навсегда останется в благодарной памяти и в сердцах россиян. Это вопрос особой важности. Готовы со своей стороны оказать всю необходимую помощь и поддержку, — заявил координатор парламентской группы дружбы с КНДР Казбек Тайсаев.

В декабре 2025-го стало известно, что бойцам из КНДР, которые участвовали в защите Курской области от ВСУ, собираются установить в регионе памятник.