Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 29
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Таким образом количество сбитых дронов увеличилось до 29. Об этом 27 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в его сообщении в MAX.
Ранее мэр столицы сообщил о ликвидации 28-го БПЛА. Незадолго до этого он заявил, что средства ПВО ликвидировали еще три дрона.
