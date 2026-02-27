Реклама
В Германии возмутились награждением Зеленским Вадефуля орденом не по статусу

Die Welt: Зеленский наградил главу МИД ФРГ Вадефуля орденом не по статусу
Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля орденом, не соответствующим его статусу, что «вызывает большие вопросы». Об этом 26 февраля сообщила газета Die Welt.

«Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (ХДС) был награжден орденом «За заслуги» второй степени президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, согласно уставу ордена, «министры суверенных государств» фактически получают орден первой степени», — говорится в публикации.

Устав предусматривает, что вторая степень фактически присваивается заместителям глав правительств и парламентов, министрам, руководителям прочих центральных органов власти и послам. Запрос в администрацию президента касательно данного инцидента пока остался без ответа.

Генерал в засаде: почему Залужный набросился на Зеленского
Бывший главком вступает в борьбу за власть

Зеленский 3 января допустил неприличную оговорку, выступая на встрече с советниками по вопросам национальной безопасности стран — участниц «коалиции желающих». Украинский лидер допустил оговорку на английском языке: пытаясь произнести фразу sixth scene (шесть сцен), сказал sex scene (сцена секса).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

