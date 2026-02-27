В Германии возмутились награждением Зеленским Вадефуля орденом не по статусу
Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля орденом, не соответствующим его статусу, что «вызывает большие вопросы». Об этом 26 февраля сообщила газета Die Welt.
«Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (ХДС) был награжден орденом «За заслуги» второй степени президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, согласно уставу ордена, «министры суверенных государств» фактически получают орден первой степени», — говорится в публикации.
Устав предусматривает, что вторая степень фактически присваивается заместителям глав правительств и парламентов, министрам, руководителям прочих центральных органов власти и послам. Запрос в администрацию президента касательно данного инцидента пока остался без ответа.
