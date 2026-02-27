Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом 27 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Атака одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в его сообщении в MAX.
Таким образом количество сбитых на подлете к столице БПЛА увеличилось до 28.
Минобороны РФ днем ранее сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата над территорией РФ в течение трех часов, 12 из них ликвидировали над Московским регионом.
