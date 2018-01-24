Вице-президент Европарламента «забыла» о роли СССР в освобождении Освенцима

Вице-президент Европарламента (ЕП) Мейрид Макгиннесс в ходе своего выступления на церемонии, посвященной Международному дню памяти жертв холокоста, решила «забыть», что крупнейший концлагерь Освенцим освободила Красная армия.

По словам политика, его освободили «союзные войска».

«Зимой 1945 года лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) были освобождены силами союзных войск... Холокост — это преступление против человечества», — цитирует Макгиннесс «РИА Новости».

После этого заявления президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор отметил, что сейчас существует много желающих умалить достижения Красной армии и принизить роль СССР в победе над фашизмом во время Второй мировой войны.

«Надо отдать должное политкорректности (Макгиннесс. — iz.ru). Можно сказать, что союзные войска освободили лагеря смерти. Но если говорить конкретно про 27 января, то это была Красная армия, часть союзных войск. В этом смысле это правда», — подчеркнул Кантор.

Он призвал не забывать, кто поставил точку в победе во Второй мировой.

«Да, мы помним, кто начал войну, но почему вы забыли, кто ее закончил? Почему память у вас субъективна? Поэтому Аушвиц был освобожден Красной армией», — добавил Кантор.

Европейский еврейский конгресс организовал проведение в Европарламенте мероприятия «День памяти холокоста» с целью почтить память всех жертв холокоста.

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, построенный в 1940 году в Польше. За время существования там было убито около 1,4 млн человек. 27 января 1945 года Красная армия освободила узников лагеря.