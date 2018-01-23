Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о наличии в стране фашизма

Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса считает, что в стране процветает фашизм.

Об этом он заявил во вторник, 23 января.

«Вместо того чтобы решительно взяться за эту опасную проблему, только говорят о ней, одновременно пытаясь вычеркнуть меня из истории», — цитирует его ТАСС.

Свое мнение Валенса высказал после демонстрации телеканалом ТВН итогов журналистского расследования о неонацистах, которые активно используют свастику, переодеваются в эсэсовскую форму и отмечают день рождения Гитлера.

В августе против Леха Валенсы возбуждено уголовное дело. Речь идет о даче ложных показаний по делу о его предполагаемом сотрудничестве в 1970-е годы с коммунистическими спецслужбами.

Валенса подозревается в даче ложных показаний в ходе следствия, предполагается, что он имеет агентурное прошлое и работал под псевдонимом Болек.