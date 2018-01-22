В Польше активист Козел осквернил памятник Благодарности Красной армии

В польском городе Ольштын был осквернен памятник Благодарности Красной армии. Совершил акт вандализма польский активист, деятель антикоммунистической оппозиции Войчех Козел. Об этом сообщило Польское агентство печати.

«Деятель оппозиции времен Польской Народной Республики (ПНР) Войчех Козел повесил в понедельник на памятнике Благодарности Красной армии транспарант с надписью «Памятник благодарности за неволю», — говорится в сообщении.

Помимо надписи на плакате был нарисован красноармеец, пристающий к женщине.

По словам представителя ольштынской полиции Рафала Прокопчука, об осквернении монумента сообщили местные жители. Для того чтобы повесить транспарант, Козел воспользовался подъемником.

«Инициатор был выявлен. Плакат будет снят с памятника за счет организатора акции», –– рассказал Прокопчук.

Это не первый инцидент, виновником которого стал Козел. В августе 2016 года он облил этот же памятник красной краской. По его словам, его акции –– протест против пропаганды тоталитаризма.

10 января портал iz.ru сообщил, что власти польского города Щецин решили утилизировать мемориал «Памяти тех, кто воевал за Щецин» и отправить на металлолом серп, молот и пятиконечные звезды.

В октябре в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, согласно которому будут переименованы улицы и площади с советскими названиями и демонтированы 230 памятников солдатам Красной армии, освобождавшим Польшу от фашистов.