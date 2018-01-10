В польском Щецине отправят на металлолом памятник советским воинам

Власти польского города Щецин решили утилизировать мемориал «Памяти тех, кто воевал за Щецин» и отправить на металлолом серп, молот и пятиконечные звезды. Об этом сообщает Польское радио.

Советский памятник стоит на пересечении Польского шоссе и улицы Неринга. Власти решили не переносить его в другое место.

«В Щецине элементы отделки памятника <…> не будут переноситься на Центральное кладбище, как это было с элементами ликвидированного уже монумента «Благодарности Советской Армии», который стоял на городской площади Польского солдата», — заявила представитель городского управления Паулина Лондка.

Она подчеркнула, что от монумента не останется ничего.

«Памятник исчезнет, он будет разобран. Мы не планируем его переносить в какое-то другое место. Металлические элементы пойдут на металлолом, а остальные части будут утилизированы», — заявила Лондка.

21 октября в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, согласно которому будут переименованы улицы и площади с советскими названиями, а также демонтированы 230 памятников солдатам Красной армии, освобождавшим Польшу от фашистов.

Отмечается, что некоторые мемориалы будут перенесены на Центральное кладбище, так как новый закон не распространяется на места захоронений.

Ранее портал iz.ru сообщал, что активисты начали ремонт кладбища советских солдат.