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Польша по-прежнему настаивает на выплате Германией репараций

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Krystian Dobuszynski
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Польша не меняет своей позиции по вопросу военных репараций от Германии и по-прежнему считает, что имеет право на их получение.

Об этом заявил глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает «РИА Новости»

Как писал портал iz.ru, в сентябре Польша потребовала от Германии выплаты репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб и создала комитет для проведения процедуры получения средств.

Берлин отклонил требования Варшавы. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт указал, что Германия в полной мере выполнила свои обязательства, и напомнил о том, что Польша в 1953 году отказалась от выплаты. 

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