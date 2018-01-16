МИД Польши уволит выпускников российских вузов

Министерство иностранных дел Польши проведет кадровую «чистку», в результате которой работы лишатся дипломаты, окончившие российские вузы. Перестановкой будет руководить новый глава внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович.

По данным зарубежных СМИ, его предшественник Витольд Ващиковский отказывался увольнять дипломатов, которые обладают опытом работы. Это стало одной из главных причин его увольнения, передает телеканал RT.

Кадровая «чистка» коснется сотрудников, которые, в основном, окончили Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Ведомство планирует нанять новых сотрудников, даже если они не обладают достаточным дипломатическим опытом.

Как писал портал iz.ru, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 января объявил об отставке министра иностранных дел Витольда Ващиковского, руководившего МИДом страны с ноября 2015 года.