Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Облачно, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 27 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от 0 до –2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –8.
В Московской области днем будет от –1 до –4 градусов, а ночью температура может упасть до –11. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 3–10 м/с.
Атмосферное давление будет составлять 758–759 мм ртутного столба.
Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок 22 февраля заявил, что зима 2026 года, побившая рекорды по уровню снега, может оказаться следствием глобального потепления.
