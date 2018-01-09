Пушков прокомментировал отставку главы МИДа и министра обороны Польши

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого отправить в отставку министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского и министра обороны Антония Мачеревича.

«Отставка глав МИД и МО Польши вряд ли изменит ее курс в отношении России, но может слегка снизить накал паранойи, исходящей из Варшавы», — написал он в Twitter.

Он также отметил, что это давно пора было сделать.

Ранее 9 января сообщалось, что уволенный министр обороны Мачеревич на церемонии решил не оставаться и покинул президентский дворец за несколько минут до ее начала.

Новым министром обороны республики стал ранее работавший на посту главы МВД Мариуш Блащак, а министерство иностранных дел возглавил политолог Яцек Чапутович.