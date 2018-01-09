Пушков указал на снижение влияния США в Азии

США уступают влияние в Азии Китаю, тратя время на ссоры с Пакистаном, считает российский сенатор Алексей Пушков.

«Пока администрация Трампа ругается с Пакистаном, угрожая ему санкциями, КНР готов строить там свою военную базу. Влияние США в Азии снижается на глазах», — написал политик в своем Twitter.

4 января США объявили о заморозке выплаты $900 млн для Пакистана в сфере безопасности. Такое решение было принято администрацией президента США Дональда Трампа в ответ на недостаточные меры пакистанских властей по борьбе с терроризмом в стране.