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Политолог объяснил смену «нерукопожатных» польских министров

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Фото: Global Look Press
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В отставке министра обороны и главы МИД Польши нет ничего неожиданного, так как эти две эти фигуры стали очень одиозными на политической сцене Евросоюза, заявил порталу iz.ru профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий.

Во вторник, 9 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского и министра обороны Антония Мачеревича. Об этом решении премьер сообщил президенту Польши Анджею Дуде на торжественной церемонии смены состава правительства в Варшаве. Уволенный глава минобороны Мачеревич на церемонии решил не оставаться и покинул президентский дворец за несколько минут до ее начала.

«У этих двух фигур были выкидоны, которые можно было характеризовать как шизофренические. Они позволяли себе нелестные вещи относительно Литвы и Германии и относительно других стран. Я уже о России и не говорю, так как это был постоянный мотив. Они стали на внешнеполитической сцене нерукопожатными для других. Поэтому для того, чтобы сохранить лицо, заменяют людей. Не думаю, что будут более здравомыслящие лица. Надо было сменить пластинку. Но я не ожидаю, что там будут новые лица, которые будут играть другую мелодию. Мелодия будет та же самая, только на других инструментах», — сказал Клепацкий.

По мнению политолога, смена главы МИДа и министра обороны Польши к улучшению российско-польских отношений не приведут.

«Пока господин Качинский правит партией и государством, никаких изменений ждать на нашем направлении не стоит. Вся правящая партия «Закона и справедливости» — партия русофобов. Поэтому вы если из партии выдернете кого-то другого, то ничего не изменится», — отметил Клепацкий.

Ранее отставку польских министров прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, что отставка вряд ли изменит курс Польши в отношении России, но «может слегка снизить накал паранойи, исходящей из Варшавы». Политолог, эксперт по Польше Марина Клебанович заявила РЕН ТВ, что Мачеревич оставил свой пост из-за давнего конфликта с президентом страны Анджеем Дудой.

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